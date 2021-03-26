Москвичам рассказали, какие промышленные предприятия работают в центре столицы

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Центральный административный округ, Красносельский район, Каланчёвская улица, 17с1 Карта всех событий

Москва является одним из главных промышленных центров России. Продукция столичных предприятий отправляется на экспорт более чем в 180 стран мира, что составляет около 15 процентов от общего объема выпускаемых в стране товаров.

На сегодняшний день свыше 20 промышленных предприятий функционирует неподалеку от Кремля. Они занимаются производством самых разных товаров. Так, почти 200 лет одно из самых старых кондитерских предприятий «Рот Фронт» занимается выпуском карамели, шоколадных конфет и различных сладостей. Каждый год на фабрике производят свыше 100 тысяч тонн изделий, около 13 процентов которых идет на экспорт.

Кроме того, прямо в центре столицы производством танцевальных туфель и пуант занимается компания Grishko. Уже на протяжении 30 лет там делают профессиональные принадлежности специально для артистов. Ежегодно на фабрике выпускают свыше полумиллиона пар танцевальной обуви, а также свыше 125 тысяч единиц одежды. Производство было создано еще в 1989 году. Все началось с пуантов, а позднее здесь стали шить и сценические костюмы.

Также в центре столицы функционирует предприятие, изготавливающее повседневную обувь. Фабрика «Парижская коммуна» занимается пошивом мужских и женских туфель, ботинок и босоножек. Предприятие было открыто еще в 1922 году, когда объединение «Москож» собрало несколько мелких обувных производств в одном из корпусов бывшей Михайловской мануфактуры. День торжественного открытия совпал с Днем Парижской коммуны.

Помимо этого, свыше 90 лет в Красносельском районе работает одно из старейших швейных предприятий — «Большевичка». Там шьют мужские костюмы, пиджаки, брюки и пальто. За все время своей работы фабрика неоднократно выполняла важнейшие государственные заказы. Например, в 1930-е здесь шили первую униформу для сотрудников открывшегося Московского метрополитена. А в годы Великой Отечественной войны производство эвакуировали в Омск, там выпускалась форма для бойцов Красной армии. Кстати, в 1945-м участники Парада Победы маршировали по Красной площади в обмундировании от «Большевички», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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