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Сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером премии Эдисона
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Сервис «Социальный мониторинг» стал бронзовым призером премии Эдисона

Анастасия Прохорова

Город

Московский сервис «Социальный мониторинг» был признан бронзовым призером премии Edison Awards. Эту премию называют «Оскаром» в сфере инноваций.

Сервис столицы занял третье место в подкатегории «Доступность и прозрачность». Первое место завоевал информационный проект сайта USAFacts, посвященный подробной статистике распространения коронавируса в США. Второе место заняла разработка из Саудовской Аравии.

— Проект стал революционным для Москвы: он был реализован в сжатые сроки на базе действующей ИТ-инфраструктуры города и позволил оперативно отреагировать на новую угрозу, вызванную стремительным распространением опасного вируса, — сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

Также использование данного сервиса уже больше года помогает столице сдерживать распространение коронавирусной инфекции и контролировать нагрузку на систему здравоохранения.

Отмечается, что при разработке «Социального мониторинга» учитывался опыт крупных городов, столкнувшихся с пандемией COVID-19. Это помогло создать равномерное техническое решение, которое хорошо справляется с поставленной задачей. В отличие от других мегаполисов, Москва пошла по пути сокращения объема персональных данных граждан, необходимых для контроля распространения коронавируса. Для использования данного сервиса необходимо только указать адрес и загрузить фотографию во время регистрации.

Приложение используют граждане, у которых подтвержден диагноз коронавирусной инфекции и которые лечатся на дому, а также те, кто живет вместе с заболевшими.

Сервис «Социальный мониторинг» используют в столице с апреля прошлого года для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Он позволяет горожанам с легким течением заболевания получать медицинскую помощь дома, информируя город о добросовестном соблюдении режима изоляции. За год в сервисе зарегистрировались более 600 тысяч пользователей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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