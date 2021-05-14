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Столичные компании примут участие в Международном фестивале анимации в Анси
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные компании примут участие в Международном фестивале анимации в Анси

Иван Юминов

Город

Столичные компании смогут принять участие в Международном фестивале анимационных фильмов во французском городе Анси (Annecy International Animation Film Festival) в онлайн-формате. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Наталья Сергунина в пятницу, 14 мая.

— Правительство Москвы в третий раз организует участие столичных студий в этом фестивале. В предыдущие годы при поддержке города им удалось подписать соглашения с байерами из Италии, Испании, Турции и других стран, — рассказала заммэра.

Общая сумма контрактов компаний превысила 720 тысяч долларов, добавила Наталья Сергунина. Принять участие в фестивале смогут 20 компаний из Москвы.

Заявку можно будет подать с 14 по 25 мая.

Ранее сообщалось о том, что международный знак Safe Travels получили 175 московских организаций.

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Франциямеждународные мероприятияНаталья Сергунина
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