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Сергей Собянин поблагодарил москвичей за эффективную борьбу с пандемией
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин поблагодарил москвичей за эффективную борьбу с пандемией

Юлия Павлушова

Город

Москва заняла вторую строчку в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

Глава города также уточнил, что столь высокий результат по сопротивлению инфекции — это заслуга всех москвичей. Сергей Собянин поблагодарил горожан за это.

— Эффективно управлять городом без поддержки жителей сложно, тем более во время пандемии. Спасибо вам! — написал он.

Ранее сообщалось, что сеть бесплатных санитайзеров в транспорте Москвы стала крупнейшей в мире.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>

Читайте также: Москва стала одним из мировых лидеров по эффективности борьбы с пандемией

пандемияСергей Собянинмосквичи
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