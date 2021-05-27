Сергей Собянин поблагодарил москвичей за эффективную борьбу с пандемией

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москва заняла вторую строчку в рейтинге глобальных мегаполисов по эффективности борьбы с пандемией. Об этом в четверг, 27 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Twitter.

Глава города также уточнил, что столь высокий результат по сопротивлению инфекции — это заслуга всех москвичей. Сергей Собянин поблагодарил горожан за это.

— Эффективно управлять городом без поддержки жителей сложно, тем более во время пандемии. Спасибо вам! — написал он.

Ранее сообщалось, что сеть бесплатных санитайзеров в транспорте Москвы стала крупнейшей в мире.

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