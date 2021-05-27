Сергей Андрейкин: Сеть бесплатных санитайзеров в транспорте Москвы — крупнейшая в мире
Около трех тысяч санитайзеров установили на транспортных объектах столицы за весь период пандемии коронавируса. Об этом в четверг, 27 мая, рассказал заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Сергей Андрейкин.
По его словам, сеть бесплатных санитайзеров стала крупнейшей в мире. Также Сергей Андрейкин добавил, что в транспортных точках Москвы ужесточили регламенты дезинфекции и уборки.
Кроме того, на некоторых линиях столичного метрополитена пассажиры могут получить скидку на передвижение вне часа пик, пишет Интерфакс.
Ранее сообщалось, что система оплаты проезда по FacePay заработает в метро Москвы до конца года.
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