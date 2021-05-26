Андрей Бочкарев: Станции северо-восточного участка БКЛ готовы на более чем 50 процентов
Строительные работы на станциях «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща» северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы закончены на более чем 50 процентов. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 26 мая.
По его словам, данный участок БКЛ включает в себя строительство станций глубокого заложения.
— Северо-восточный участок БКЛ — самый длинный и один из самых сложных на строящейся линии. Он также включает станции глубокого заложения, которые строятся закрытым способом на глубине 65–70 метров — «Рижская» и «Марьина Роща», — отметил Андрей Бочкарев.
Общая готовность участка БКЛ составляется 65 процентов, добавил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов. Он уточнил, что «Сокольники» готовы на 59 процентов. На станции в настоящее время проводят монтаж инженерных систем. Работы планируют завершить до конца 2021 года.
В свою очередь станция «Рижская» готова на 56 процентов, а станция «Марьина Роща» — на 58 процентов.
Ранее Андрей Бочкарев заявил, что монолитные конструкции станции БКЛ «Кунцевская» готовы на 80 процентов.
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