Власти Москвы планируют подготовить дополнительные выпуски облигаций
Власти Москвы в скором времени планируют подготовить дополнительные выпуски облигаций. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 26 мая.
— Для нас реализация экологических, зеленых проектов является приоритетной в политике Москвы... Те три выпуска, о которых я сказал ранее, не последние — всего половина от того объема, который мы хотим разместить в этом году, — рассказал заммэра.
Дополнительные выпуски будут подготовлены в ближайшее время, приводит слова Ефимова ТАСС.
Ранее сообщалось, что Москва привлекла ведущие инвестбанки России к размещению «зеленых» облигаций.
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