Власти Москвы планируют подготовить дополнительные выпуски облигаций

Фото: Пресс-служба Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

Власти Москвы в скором времени планируют подготовить дополнительные выпуски облигаций. Об этом заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в среду, 26 мая.

— Для нас реализация экологических, зеленых проектов является приоритетной в политике Москвы... Те три выпуска, о которых я сказал ранее, не последние — всего половина от того объема, который мы хотим разместить в этом году, — рассказал заммэра.

Дополнительные выпуски будут подготовлены в ближайшее время, приводит слова Ефимова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Москва привлекла ведущие инвестбанки России к размещению «зеленых» облигаций.

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