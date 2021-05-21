Москва привлекла ведущие инвестбанки России к размещению «зеленых» облигаций

Фото: Пресс-служба Госдумы

Москва привлекла 13 российских инвестбанков к организации размещения «зеленых» облигаций. Об этом рассказали в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений в пятницу, 21 мая.

Отмечается, что у всех выбранных банков был опыт работы с облигациями. Кроме того, компании имеют контакты с инвесторами в России и со всего мира, отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Организаторами размещения «зеленых» облигаций города Москвы станут 13 ведущих участников рынка размещения облигаций: «Альфа-банк», «БКС Глобал маркетс», «ВТБ Капитал», «Газпромбанк», «Московский кредитный банк», «Банк «ФК Открытие», «Промсвязьбанк», «Райффайзенбанк», «Росбанк», «БК Регион», «Россельхозбанк», Sber CIB, «Совкомбанк», — уточнил Ефимов.

Напомним, 74-й выпуск «зеленых» облигаций планируют разместить 27 мая 2021 года, объем ценных бумаг будет составлять 70 миллиардов рублей. Средства от выпуска «зеленых» облигаций направят на реализацию экологических проектов.

Ранее сообщалось, что Мосгордума приняла изменения в столичный бюджет.

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