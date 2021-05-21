Инвестпроекты по строительству газопроводов в Новой Москве отменены

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, поселение Первомайское, деревня Жуковка Карта всех событий

Власти Москвы отменили инвестпроекты по строительству газопроводов среднего и низкого давления в Новой Москве. Прекращение реализации проекта согласовала Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) города Москвы на заседании в четверг, 20 мая.

Объекты планировали возводить в деревне Жуковке на Осенней улице. Работы должны были идти на участке, площадь которого составляет 0,045 гектара. Газопровод также планировали построить на участке площадью 0,7 гектара в деревне Ивановское в районе домов 33 и 38.

Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что с инвестором был заключен договор аренды данного земельного участка, который предусматривал строительство газопровода для снабжения жилых домов. Однако градостроительная документация не была выдана, из-за чего проекты остались нереализованными.

Ранее сообщалось, что жилой дом капитально отремонтируют в Басманном районе.

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