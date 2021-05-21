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Жилой дом капитально отремонтируют в Басманном районе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Жилой дом капитально отремонтируют в Басманном районе

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Плетешковский переулок, 17с1 Карта всех событий

Жилой дом 1980-х годов постройки отремонтируют в Басманном районе. Об этом рассказали в пресс-службе комитета Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза).

Здание расположено по адресу Плетешковский переулок, дом 17, строение 1. Капитальный ремонт включает в себя очистку и окраску стен, ремонт потолков, замену окон и дверей дома. Кроме того, специалисты будут ремонтировать балконы.

— В тамбурах заменят напольную плитку, обновят лестницы, площадки и ограждения с поручнями. Дополнительно предусмотрена установка дверей в приквартирных холлах и переходных лоджиях, — отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

В доме также проведут замену инженерных сетей, мусоропровода и водопровода, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.

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