Жилой дом капитально отремонтируют в Басманном районе
Россия, Москва, Плетешковский переулок, 17с1 Карта всех событий
— В тамбурах заменят напольную плитку, обновят лестницы, площадки и ограждения с поручнями. Дополнительно предусмотрена установка дверей в приквартирных холлах и переходных лоджиях, — отметила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
В доме также проведут замену инженерных сетей, мусоропровода и водопровода, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее стало известно, что промзону Чертаново площадью 8,56 гектара реорганизуют в Москве.
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