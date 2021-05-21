Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мосгордума приняла изменения в столичный бюджет
Фото: Мосгордума

Мосгордума приняла изменения в столичный бюджет

Анастасия Волоснова

Город

Московская городская Дума приняла изменения в столичный бюджет в пятницу, 21 мая. Соответствующий документ представила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Она отметила, что экономическая ситуация в столице по итогам 2020 года и первого квартала 2021 года сложилась лучше, чем прогнозировалось.

В частности, зарплата москвичей за 2020 год увеличилась на 7,1 процента. Кроме того, ожидаемое значение на 98 миллиардов рублей превысило объем налоговых и неналоговых доходов.

В Мосгордуме предложили увеличить до 1281,1 миллиарда рублей план по налогу на доходы физических лиц и до 896,1 миллиарда рублей увеличить план по доходу на прибыль организаций.

Часть бюджетных средств планируют направить на реализацию транспортных проектов. На 13,2 миллиарда рублей власти хотят увеличить расходы на строительство амбулаторно-поликлинических учреждений, а 930,5 миллиона рублей направят на госпрограмму «Спорт Москвы».

Еще 29 миллиардов рублей уйдет на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, а 55 миллиардов рублей — на проектирование и строительство новой линии «Рублево-Архангельская».

На выполнение проектных и строительных работ на важнейших участках улично-дорожной сети отдадут 83,6 миллиарда рублей, на строительство нового парка для размещения электробусов и автобусов — 4 миллиарда рублей, на расходы по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом — 5,5 миллиарда рублей.

— Предлагаемое законопроектом увеличение расходной части бюджета Москвы позволит ускорить реализацию важнейших для города инфраструктурных проектов. Из предусмотренных в действующей инвестиционной программе именно эти проекты имеют наибольший мультипликативный эффект для дальнейшего роста экономики города, — пояснила Елена Зяббарова.

По итогам обсуждения на заседании Московской городской Думы столичные парламентарии приняли Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

Читайте также: Сергей Собянин призвал москвичей активнее вакцинироваться от COVID-19

властьгородской бюджетМосковская городская дума
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Тамара знает, кто довел страну до ручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Святитель Николай: новый взгляд на житие

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Пионерия спасла бы нас от Керчи и Казани

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Страхи-2021: мы больше не боимся ни войны, ни голода

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Все мнения
О проекте