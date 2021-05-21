Мосгордума приняла изменения в столичный бюджет

Фото: Мосгордума

Московская городская Дума приняла изменения в столичный бюджет в пятницу, 21 мая. Соответствующий документ представила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова.

Она отметила, что экономическая ситуация в столице по итогам 2020 года и первого квартала 2021 года сложилась лучше, чем прогнозировалось.

В частности, зарплата москвичей за 2020 год увеличилась на 7,1 процента. Кроме того, ожидаемое значение на 98 миллиардов рублей превысило объем налоговых и неналоговых доходов.

В Мосгордуме предложили увеличить до 1281,1 миллиарда рублей план по налогу на доходы физических лиц и до 896,1 миллиарда рублей увеличить план по доходу на прибыль организаций.

Часть бюджетных средств планируют направить на реализацию транспортных проектов. На 13,2 миллиарда рублей власти хотят увеличить расходы на строительство амбулаторно-поликлинических учреждений, а 930,5 миллиона рублей направят на госпрограмму «Спорт Москвы».

Еще 29 миллиардов рублей уйдет на развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, а 55 миллиардов рублей — на проектирование и строительство новой линии «Рублево-Архангельская».

На выполнение проектных и строительных работ на важнейших участках улично-дорожной сети отдадут 83,6 миллиарда рублей, на строительство нового парка для размещения электробусов и автобусов — 4 миллиарда рублей, на расходы по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом — 5,5 миллиарда рублей.

— Предлагаемое законопроектом увеличение расходной части бюджета Москвы позволит ускорить реализацию важнейших для города инфраструктурных проектов. Из предусмотренных в действующей инвестиционной программе именно эти проекты имеют наибольший мультипликативный эффект для дальнейшего роста экономики города, — пояснила Елена Зяббарова.

По итогам обсуждения на заседании Московской городской Думы столичные парламентарии приняли Закон города Москвы «О внесении изменений в Закон о бюджете города Москвы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

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