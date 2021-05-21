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Московская биржа включила «зеленые» облигации в сектор устойчивого развития
Фото: Пресс-служба Госдумы

Московская биржа включила «зеленые» облигации в сектор устойчивого развития

Кирилл Николаев

Город

Московская биржа включила 74-й выпуск «зеленых» облигаций столицы в сектор устойчивого развития. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщили в Комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы.

Данный выпуск также включен в котировальный список первого уровня Московской биржи. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, «зеленые» облигации стали первыми госбумагами, которые были включены в сектор устойчивого развития Московской биржи. Объем выпуска составит 70 миллиардов рублей, а срок обращения — семь лет. Средства от выпуска «зеленых» облигаций направят на реализацию экологических проектов.

Размещение облигаций состоится на Московской бирже 27 мая. Сбор заявок на покупку облигаций пройдет 25 и 26 мая.

Читайте также: Москва привлекла ведущие инвестбанки России к размещению «зеленых» облигаций

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