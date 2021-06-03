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Столичным промышленникам упростили получение льготных займов
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Столичным промышленникам упростили получение льготных займов

Иван Юминов

Город

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) три соглашения о сотрудничестве с крупными банками. Об этом заявил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в четверг, 3 июня.

— Следующий шаг к совершенствованию услуг фонда — проработка возможной интеграции мер поддержки в онлайн-приложения банков. Это поможет промышленникам проще и легче собирать необходимые документы для получения льготного займа, — рассказал руководитель ведомства.

Уточняется, что соглашения заключены с банками ВТБ, «Россельхозбанк» и «Альфа-банк». Фонд выдает льготные займы московским промышленным предприятиям на сумму до 300 миллионов рублей. В течение прошлого года сумма поддержки составила более миллиарда рублей. Новые соглашения, по словам главы фонда Анатолия Гарбузова, позволят повысить доступность займов для промышленников и предоставить им гарантии со стороны банков для обеспечения сделок.

Ранее сообщалось, что инвесторы полностью приобрели первый выпуск «зеленых» облигаций Москвы.

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