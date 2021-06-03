Врачи в Москве начнут использовать искусственный интеллект для выявления остеопороза

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице врачи-рентгенологи в июне начнут использовать алгоритмы искусственного интеллекта для выявления остеопороза и признаков ишемической болезни сердца на компьютерной томографии. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в четверг, 3 июня.

По ее словам, добиться таких результатов помогает планомерное развитие единой цифровой платформы здравоохранения.

— Сейчас технологии в рамках московского эксперимента помогают анализировать четыре вида исследований. До конца 2021 года мы планируем предложить врачам новые инструменты, которые облегчат их работу. Так, медикам будут доступны алгоритмы для обработки еще девяти новых направлений исследований, — сказала заммэра.

Анастасия Ракова отметила, что искусственный интеллект будут применять для анализа КТ/НДКТ органов грудной клетки — это поможет обнаружить эмфизему легких, аневризму грудного отдела аорты и легочную гипертензию. Также с помощью новых технологий будут анализировать результаты КТ и МРТ головного мозга для диагностики инсультов, злокачественных новообразований, рассеянного склероза и других заболеваний.

Заместитель мэра добавила, что в столице для разработки системы компьютерного зрения приглашают разработчиков, а затем интегрируют эти решения с единой цифровой платформой, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные врачи поставили более 1,5 миллиона диагнозов с помощью сервиса на базе ИИ.

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