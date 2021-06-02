Около 70 тысяч человек прошли обследование в павильонах «Здоровая Москва»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В павильонах «Здоровая Москва» медобследование прошли уже свыше 67 тысяч жителей столицы. Из них более 26 тысяч человек были направлены на дополнительное обследование. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Павильоны заработали в городе три недели назад.

— Уже сейчас мы видим спрос со стороны горожан: за этот небольшой промежуток времени обследование в парках прошли более 67 тысяч человек. Нас очень радует такая динамика, поскольку раннее выявление заболеваний — ключ к успешному лечению, — сказала Анастасия Ракова.

Она отметила, что около 40 процентов из прошедших обследование было направлено на дополнительное. Из них 91 процент — в поликлиники, пять процентов — в центры амбулаторной онкокологической помощи и четыре процента — в Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии.

С ними находятся на связи специалисты телемедицинского центра, которые будут следить за состоянием пациента до момента назначения лечения.

Павильоны «Здоровая Москва» работают в столичных парках, скверах и других местах отдыха каждый день с 08:00 до 20:00. В них проводят бесплатное обследование жителей столицы от 18 лет, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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