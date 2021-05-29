Столичные врачи поставили более 1,5 миллиона диагнозов с помощью сервиса на базе ИИ

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Столичные врачи поставили более 1,5 миллиона диагнозов при помощи искусственного интеллекта системы поддержки принятия врачебных решений. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, Москва продолжает делиться с регионами своими наработками: в конце 2020 года был открыт доступ медикам со всей России к разработке для диагностики COVID-19. Заммэра отметила, что врачи активно пользуются данным сервисом.

— Именно поэтому мы решили, что коллегам из регионов будет полезно познакомиться и с другими инструментами единой цифровой платформы. Один из них — это система поддержки принятия врачебных решений, — пояснила Анастасия Ракова.

Она добавила, что сервис уже прочно вошел в ежедневную практику московских врачей, передает ТАСС.

Ранее, 28 мая, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доступ к онлайн-сервису открыт для врачей по всей России. В его основе лежат клинические протоколы, которые разработали опытные клиницисты, и ИТ-компонент, использующий технологии ИИ и обработки данных.

Интеллектуальная система содержит в себе два модуля: модуль постановки предварительного диагноза и модуль с пакетными назначениями для диагностики впервые выявленных заболеваний.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин рассказал о работе московских ИФА-центров.

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