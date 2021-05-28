Сергей Собянин рассказал о работе московских ИФА-центров

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Почти семь миллионов исследований за год провели столичные ИФА-центры для тестирования на антитела к коронавирусу. Об этом в пятницу, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он уточнил, что ИФА-центры работают на базе 30 поликлиник города. Пройти тестирование в них можно бесплатно. Для этого нужно предоставить полис ОМС.

— В каком случае стоит его делать? Если вы перенесли COVID или хотите сдать плазму крови для лечения тех, кто болеет сейчас. Не стоит проходить тестирование после вакцинации, так как ИФА-тест в городских поликлиниках не показывает уровень антител после прививки, — написал Сергей Собянин.

Ранее врачи объяснили, когда лучше всего проходить вакцинацию.

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