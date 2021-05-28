Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась. По его словам, за последнюю неделю число заболевших и госпитализированных в столице упало.

— Я должен сказать, что она стабилизировалась (ситуация по коронавирусу — прим. «ВМ»), у нас уже нет такого недельного роста. У нас за прошлую неделю даже упали по числу госпитализаций и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне, — сообщил глава города в эфире телеканала «Россия-1» в пятницу, 28 мая.

За последние сутки в Москве выявили 3274 новых случая COVID-19, госпитализировано 1055 человек, скончались 56 пациентов. Вылечились за последние 24 часа 2998 пациентов.

Общее число выздоровевших в столице с начала пандемии увеличилось до 1 055 130.

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