Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Полина Долганова

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась. По его словам, за последнюю неделю число заболевших и госпитализированных в столице упало.

— Я должен сказать, что она стабилизировалась (ситуация по коронавирусу — прим. «ВМ»), у нас уже нет такого недельного роста. У нас за прошлую неделю даже упали по числу госпитализаций и по количеству выявленных больных. Посмотрим, как эта неделя закончится, но я думаю, она будет как максимум на том же уровне, — сообщил глава города в эфире телеканала «Россия-1» в пятницу, 28 мая.

За последние сутки в Москве выявили 3274 новых случая COVID-19, госпитализировано 1055 человек, скончались 56 пациентов. Вылечились за последние 24 часа 2998 пациентов.

Общее число выздоровевших в столице с начала пандемии увеличилось до 1 055 130.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач-иммунолог объяснил, когда лучше всего вакцинироваться от COVID-19

МоскваСергей Собянинкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Все мнения
О проекте