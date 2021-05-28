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Врач-иммунолог объяснил, когда лучше всего вакцинироваться от COVID-19
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Врач-иммунолог объяснил, когда лучше всего вакцинироваться от COVID-19

Илья Ашуров

Здоровье

Лето — самое подходящее время для вакцинации от COVID-19. Об этом рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, летнее время является сезоном отпусков. Этот период характеризуется активным перемещением людей, а значит — увеличенным числом контактов. По этой причине врач рекомендует сделать прививку и обезопасить себя от нежелательных последствий.

— Лучше прививку сделать прямо сейчас, не откладывая, чтобы быть уверенным, что при любых поездках вы и ваше ближайшее окружение защищены от возможной коронавирусной инфекции. — сказал иммунолог в интервью радио Sputnik.

Кроме того, специалист порекомендовал привиться и тем, кто перенес COVID-19 более полугода назад. Это связано с тем, что в последнее время наблюдается тенденция — переболевшие люди вновь заболевают.

Ранее сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин рассказал, что получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае заболевания коронавирусом не выделяют вирус и не являются источником опасности для других. По его словам, в случае заболевания, получившие оба компонента препарата люди имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме.

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