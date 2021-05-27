Врач назвал преимущество вакцинации «Спутником V»

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Получившие оба компонента вакцины «Спутник V» в случае заболевания коронавирусом не выделяют вирус и не являются источником опасности для других. Об этом в четверг, 27 мая, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Владимир Гущин.

По его словам, в случае заболевания получившие оба компонента препарата люди имеют в 14 раз меньший риск перенести заболевания в среднетяжелой и тяжелой форме, сообщает РИА Новости.

Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах страны. На сегодняшний день в стране есть три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «Спутник Лайт» стала четвертым препаратом, созданным в России для борьбы с коронавирусом. Эффективность однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» составляет 79,4 процента с 28-го дня после получения иммунизации.

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