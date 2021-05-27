Мурашко: Около 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько человек в стране сделали прививку от коронавируса хотя бы одним компонентом.

— Почти 17 миллионов, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что речь идет о числе граждан, которые сделали прививку первым компонентом препарата, сообщает РИА Новости.

Вакцинация от COVID-19 проводится во всех регионах России. В стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что ситуация с коронавирусом в регионах страна остается напряженной.

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