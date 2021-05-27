Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Мурашко: Около 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Мурашко: Около 17 миллионов россиян привились от коронавируса первым компонентом

Виктория Родимкина

Здоровье

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, сколько человек в стране сделали прививку от коронавируса хотя бы одним компонентом.

— Почти 17 миллионов, — сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что речь идет о числе граждан, которые сделали прививку первым компонентом препарата, сообщает РИА Новости.

Вакцинация от COVID-19 проводится во всех регионах России. В стране зарегистрированы четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее Михаил Мурашко рассказал, что ситуация с коронавирусом в регионах страна остается напряженной.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Эпидемиолог заявил, что вакцинация от коронавируса может стать сезонной

вакцинациякоронавирусМихаил Мурашко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Попроще да покороче: редкая птица долетит до середины текста

Александр Федорович
Александр Федорович

Что мешает вам разбогатеть

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кто есть враг № 1: русофобия с британским акцентом

Александр Никонов
Александр Никонов

Бах сказал бы «Ах!»: как выжить в эпоху мультикультурализма

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Спросите у Петрова и Боширова: можно ли докопаться до истины

Валентин Звегинцев
Валентин Звегинцев

Монолог мужчины возле плиты

Все мнения
О проекте