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Эпидемиолог допустил проведение ежегодной вакцинации от коронавируса
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Эпидемиолог допустил проведение ежегодной вакцинации от коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

Вакцины против коронавируса скорее всего придется обновлять, и прививать ими граждан ежегодно. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, достаточное количество информации по эффективности существующих вакцин против новых штаммов вируса должно появиться к осени.

— Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа, — сказал эпидемиолог.

Он отметил, что на сегодняшний день нет причин избегать вакцинации, только если нет прямых противопоказаний по состоянию здоровья, сообщает РИА Новости.

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. В России зарегистрированы четыре вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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