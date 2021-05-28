Врачи объяснили, когда лучше всего проходить вакцинацию

Фото: Наталья Феоктистова, Вечерняя Москва

Врачи рассказали, когда лучше всего вакцинироваться от COVID-19. По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, лучше всего сделать прививку сейчас. Он считает, что летом с наступлением периода отпусков и каникул люди будут больше путешествовать, а это означает, что число контактов с другими людьми тоже станет выше.

Тем временем бывший главный инфекционист столицы Николай Малышев добавил, что мотивировать своих сотрудников в данном вопросе могут работодатели.

— Мне кажется, что руководство так или иначе может повлиять на своих сотрудников. Необязательно делать это принудительно, можно и в материальном плане, — подчеркнул эксперт.

Инфекционист считает, что устрашающая информация, как правило, отрицательно действует на мнения людей. За пять-десять минут человек может раздумать делать прививку, отмечает ИА «НСН».

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