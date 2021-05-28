Эпидемиолог: вакцинация увеличила продолжительность жизни людей на 25 лет

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Массовая вакцинация населения в ХХ веке увеличила продолжительность человеческой жизни на четверть века. Об этом рассказал главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико.

— Действительно, удалось обуздать многие бушевавшие эпидемии, инфекционные болезни, которые выкашивали страны, тормозили развитию цивилизации и, конечно, способствовали резкому сокращению продолжительности жизни, — сказал специалист.

Также Брико призвал людей не откладывать вакцинацию на долгий срок, так как прививка обеспечивает здоровье, сообщает ТАСС.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок объяснил, когда лучше всего вакцинироваться от COVID-19. По его словам, самое подходящее время для вакцинации от COVID-19 — лето. Этот период характеризуется активным перемещением людей, так как наступает сезон отпусков, а значит, увеличивается и число контактов. По этой причине врач рекомендует сделать прививку и обезопасить себя от нежелательных последствий.

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