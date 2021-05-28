Роспотребнадзор объяснил, как нужно прививаться переболевшим COVID-19

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Переболевшим коронавирусом рекомендуется сделать прививку через пару месяцев после болезни. Об этом говорится на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве пояснили, что прививку от COVID-19 необходимо делать, даже если человек переболел коронавирусом. У переболевших появляется иммунитет, но он недостаточно изучен, поэтому вакцинация будет более эффективным способом защиты от вируса.

— После прививки от коронавируса (не из-за нее, а при последующем заражении вирусом) можно заболеть, описаны такие случаи. Они редки и в основном возникают у людей, не завершивших полный курс вакцинации и не соблюдавших рекомендованные меры предосторожности. При этом люди, которые заболевают после вакцинации, переносят инфекцию легко, не имеют осложнений, — говорится в сообщении.

Специалисты добавили, что вакцинация не влияет на способность иметь детей. Все российские препараты проверили в лабораториях и не выявили негативных последствий.

Ранее РФПИ рассказал о планах по поставке вакцины «Спутник V» ЮНИСЕФ.

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