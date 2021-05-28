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СМИ: Американская разведка получила данные о происхождении COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

СМИ: Американская разведка получила данные о происхождении COVID-19

Анастасия Волоснова

Здоровье

У разведки США есть непроверенные данные о происхождении коронавируса. Об этом говорится в материале газеты New York Times со ссылкой на американских чиновников.

В настоящее время неизвестно, какую именно информацию получила американская разведка. Однако отмечается, что специалисты планируют дополнительно проанализировать имеющиеся сведения, задействовав «колоссальные» компьютерные мощности. Исследование должно помочь установить точное происхождение COVID-19.

В среду, 26 мая, президент США Джо Байден поручил разведке США доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней. Экспертам необходимо выяснить, появился ли вирус в результате контакта человека с зараженным животным или из-за аварии на лаборатории.

Ранее сообщалось, что в США раскрыли косвенное доказательство утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане.

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