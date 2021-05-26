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Байден поручил разведке США доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
Фото: Whitehouse

Байден поручил разведке США доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней

Кирилл Николаев

В мире

Разведывательное сообщество США не смогло прийти к окончательному выводу о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент США Джо Байден.

Он напомнил, что после вступления на пост президента Штатов поручил разведсообществу подготовить доклад о происхождении коронавируса. Специалистам необходимо было выяснить, появился ли вирус в результате контакта человека с зараженным животным или из-за аварии на лаборатории. Пока им не удалось прийти к единому мнению.

В связи с этим Байден попросил разведку США удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении коронавируса. Президент США поручил предоставить результаты доклада в течение 90 дней, сообщает РИА Новости.

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