Байден поручил разведке США доложить о происхождении COVID-19 в течение 90 дней
Разведывательное сообщество США не смогло прийти к окончательному выводу о происхождении коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 26 мая, заявил президент США Джо Байден.
Он напомнил, что после вступления на пост президента Штатов поручил разведсообществу подготовить доклад о происхождении коронавируса. Специалистам необходимо было выяснить, появился ли вирус в результате контакта человека с зараженным животным или из-за аварии на лаборатории. Пока им не удалось прийти к единому мнению.
В связи с этим Байден попросил разведку США удвоить усилия по сбору и анализу информации о происхождении коронавируса. Президент США поручил предоставить результаты доклада в течение 90 дней, сообщает РИА Новости.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Число скончавшихся от коронавируса в мире приблизилось к 3,5 миллиона