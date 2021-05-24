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США раскрыли косвенное доказательство утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане
Фото: twitter.com/XHNews

США раскрыли косвенное доказательство утечки COVID-19 из лаборатории в Ухане

Юлия Курганова

В мире

Трое ученых из Уханьского института вирусологии Китая тяжело болели в ноябре 2019 года, что может говорить в пользу теории об искусственном происхождении нового коронавируса. С таким заявлением выступило в воскресенье, 23 мая, издание The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США.

Журналисты ознакомились с неопубликованным докладом американской разведки. Газета заявляет, что содержащиеся в документе сведения могут стать толчком к проведению более масштабного расследования происхождения инфекции.

Согласно данным издания, в ноябре 2019 года трое ученых из Уханьского института вирусологии очень тяжело болели и лечились в стационаре. При этом The Wall Street Journal не утверждает, что исследователи болели именно COVID-19 и признает сходство некоторых симптомов этого заболевания и гриппа.

— Тем не менее информация о том, что члены одной команды, работающие с коронавирусами, одновременно попали в больницу с одинаковыми симптомами незадолго до начала пандемии, может быть крайне важна, — подчеркивается в материале.

Газете удалось получить комментарий Министерства иностранных дел Китая, представитель которого заявил, что Соединенные Штаты продолжают раскручивать теорию об утечке из лаборатории. При этом в КНР задаются вопросом о том, действительно ли США озабочены отслеживанием источника возникновения вируса или просто пытаются отвлечь таким образом внимание.

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