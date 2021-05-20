Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
США заявили об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя
Фото: twitter.com/AltadenaPatch

США заявили об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя

Кирилл Николаев

В мире

Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили, что имеют данные об утечке коронавируса из лаборатории Уханя. По их мнению, отсутствие сотрудничества со стороны Пекина препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника нового типа вируса.

В качестве улик приводится уведомление от американских дипломатов в Китае от 2017 года о том, что лаборатория в Ухани занимается опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения протоколов безопасности. Также в качестве якобы доказательства приводится появление осенью 2019 года у исследователей лаборатории симптомов, которые схожи с признаками заражения коронавирусной инфекцией.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Первую партию вакцины «Спутник V» произвели в Бразилии

СШАКитайкоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Десять заповедей советской пионерии

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Когда очень важно быть вместе

Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Все мнения
О проекте