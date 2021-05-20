США заявили об утечке COVID-19 из лаборатории Уханя

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Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили, что имеют данные об утечке коронавируса из лаборатории Уханя. По их мнению, отсутствие сотрудничества со стороны Пекина препятствовало международным усилиям по установлению настоящего источника нового типа вируса.

В качестве улик приводится уведомление от американских дипломатов в Китае от 2017 года о том, что лаборатория в Ухани занимается опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения протоколов безопасности. Также в качестве якобы доказательства приводится появление осенью 2019 года у исследователей лаборатории симптомов, которые схожи с признаками заражения коронавирусной инфекцией.

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