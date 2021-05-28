Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин: Продолжим создавать умные сервисы, чтобы наш город становился еще лучше
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин: Продолжим создавать умные сервисы, чтобы наш город становился еще лучше

Иван Юминов

Город

Столичные власти продолжат создавать умные сервисы для горожан. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 мая.

— Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни, — сообщил глава города.

Также Собянин рассказал, что Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 в числе первых десяти городов мира. Получение сертификата является оценкой работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, отметил мэр.

Глава города объяснил, почему так важен умный город.

— Почему это важно? Потому что умный город — это не о будущем, а о сегодняшнем дне. Об этом мы говорили на международном форуме Smart Cities, который в конце мая проходил в Москве, — написал Собянин в личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как умного города.

Читайте также: Инвесторы полностью приобрели первый выпуск «зеленых» облигаций Москвы

процедура сертификации«умный» городСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Всем плохим, что есть во мне, я обязан книгам

Сергей Женовач
Сергей Женовач

Когда поход в театр — это потребность

Александр Соколов
Александр Соколов

Загадай число — и желание исполнится

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Не хочу вставать перед черными на колени

Все мнения
О проекте