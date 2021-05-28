Сергей Собянин: Продолжим создавать умные сервисы, чтобы наш город становился еще лучше

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные власти продолжат создавать умные сервисы для горожан. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 28 мая.

— Мы продолжим создавать умные сервисы для москвичей, чтобы наш город становился еще лучше, безопаснее и комфортнее для жизни, — сообщил глава города.

Также Собянин рассказал, что Москва получила сертификаты соответствия международным стандартам ISO 37120 в числе первых десяти городов мира. Получение сертификата является оценкой работы городских властей по внедрению технологий SmartCity, отметил мэр.

Глава города объяснил, почему так важен умный город.

— Почему это важно? Потому что умный город — это не о будущем, а о сегодняшнем дне. Об этом мы говорили на международном форуме Smart Cities, который в конце мая проходил в Москве, — написал Собянин в личном блоге.

Ранее Сергей Собянин рассказал о развитии Москвы как умного города.

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