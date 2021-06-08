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Власти Москвы выплатят каждому соцработнику по 30 тысяч рублей
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Власти Москвы выплатят каждому соцработнику по 30 тысяч рублей

Кирилл Николаев

Город

Столичные власти выплатят каждому социальному работнику по 30 тысяч рублей по случаю профессионального праздника. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

День социального работника в России отмечают ежегодно 8 июня. По словам Собянина, за последние годы соцработникам Москвы почти в три раза увеличили заработную плату, однако инфляция тоже не стоит на месте.

— В честь вашего профессионального праздника я объявляю, что правительство Москвы приняло решение о премировании каждого социального работника по 30 тысяч рублей, — цитирует мэра Москвы ТАСС.

Ранее Сергей Собянин посетил городской клуб нового формата для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в Ломоносовском районе и поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Мэр подчеркнул, что в период пандемии социальные работники помогали нуждающимся в лечении и помощи людям.

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Сергей СобянинМосквасоцработники
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