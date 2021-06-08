Власти Москвы выплатят каждому соцработнику по 30 тысяч рублей

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Столичные власти выплатят каждому социальному работнику по 30 тысяч рублей по случаю профессионального праздника. Об этом во вторник, 8 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

День социального работника в России отмечают ежегодно 8 июня. По словам Собянина, за последние годы соцработникам Москвы почти в три раза увеличили заработную плату, однако инфляция тоже не стоит на месте.

— В честь вашего профессионального праздника я объявляю, что правительство Москвы приняло решение о премировании каждого социального работника по 30 тысяч рублей, — цитирует мэра Москвы ТАСС.

Ранее Сергей Собянин посетил городской клуб нового формата для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в Ломоносовском районе и поздравил социальных работников с профессиональным праздником. Мэр подчеркнул, что в период пандемии социальные работники помогали нуждающимся в лечении и помощи людям.

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