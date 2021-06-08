Сергей Собянин поздравил соцработников с профессиональным праздником

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крупской Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 8 июня, посетил городской клуб нового формата для людей старшего поколения «Мой социальный центр» в Ломоносовском районе и поздравил социальных работников с профессиональным праздником.

Он отметил, что в социальных центрах нового формата можно не только получить помощь, но и провести досуг.

— Хотел поздравить вас с профессиональным праздником, сказать спасибо огромное от всех жителей Москвы, особенно от тех, кто нуждается в вашей помощи, поддержке, — сказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что в период пандемии социальные работники помогали нуждающимся в лечении и помощи людям. Городской клуб «Мой социальный центр» в Ломоносовском районе открылся осенью 2020 года. Здание находится на улице Крупской. Здесь находится творческая мастерская, кулинарная студия, ремесленная мастерская, многофункциональный спортивный и актовый зал, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее Сергей Собянин поддержал проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве

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