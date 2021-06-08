Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин поддержал проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Сергей Собянин поддержал проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве

Анастасия Волоснова

Город

Правительство Москвы поддержит проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 8 июня.

Москва примет турнир «ВТБ Кубок Кремля» после перерыва в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Соревнования будут проходить в период с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В мероприятии должны принять участие до тысячи человек, среди которых будут спортсмены, их тренеры, гости и другие посетители.

Напомним, турнир по теннису проводят в Москве с 1990 года для мужчин и с 1996 года для женщин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе летних смен в детских технопарках. По его словам, в ходе летних смен ребята изобретают полезные вещи, такие как проект универсального комплекса спасения людей во время стихийных бедствий.

Читайте также: Сергей Собянин: Повышаем городской уровень комфорта

поддержкаСергей СобянинСпорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте