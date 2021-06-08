Сергей Собянин поддержал проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля» в Москве

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Правительство Москвы поддержит проведение теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля». Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы во вторник, 8 июня.

Москва примет турнир «ВТБ Кубок Кремля» после перерыва в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Соревнования будут проходить в период с 7 по 25 октября 2021 года во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В мероприятии должны принять участие до тысячи человек, среди которых будут спортсмены, их тренеры, гости и другие посетители.

Напомним, турнир по теннису проводят в Москве с 1990 года для мужчин и с 1996 года для женщин, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал о работе летних смен в детских технопарках. По его словам, в ходе летних смен ребята изобретают полезные вещи, такие как проект универсального комплекса спасения людей во время стихийных бедствий.

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