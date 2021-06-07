Сергей Собянин рассказал о работе летних смен в детских технопарках

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

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В детских технопарках Москвы работают летние смены. Об этом в понедельник, 7 июня, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, в ходе летних смен ребята изобретают полезные вещи. Например, ученики «Наукограда» МФЮА создали проект универсального комплекса спасения людей во время стихийных бедствий. За него они получили золотую медаль в рамках «Архимеда-2021» — ХХIV Московского международного салона изобретений и инновационных технологий.

Фото: Сайт Сергея Собянина

Сергей Собянин отметил, что еще один учащийся стал призером заключительного этапа всероссийского конкурса исследовательских и проектных работ школьников «Высший пилотаж» с проектом системы жизнеобеспечения экипажа космической станции. Кроме того, слушатели «Инжинириума» МГТУ имени Баумана Валерия Лапинская и Иван Захаров придумали устройство для выведения птенцов. Теперь они собираются сделать инкубатор, который будет самостоятельно изменять температуру и влажность.

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