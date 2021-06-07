Сергей Собянин рассказал о развитии ресторанного бизнеса в Москве

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичный ресторанный бизнес постоянно развивается и успешно конкурирует с мировыми столицами. Об этом в понедельник, 7 июня, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Свою публикацию глава города приурочил ко Дню ресторатора, который отмечается в России 7 июня.

— За последние годы в городе сложились целые гастрономические кварталы. В спальных районах открываются и маленькие кофейни, и целые фуд-моллы. Это новые точки притяжения для горожан и точки роста для самого бизнеса, — написал мэр.

Сергей Собянин обратил внимание на сложности, с которыми столкнулись рестораны и кафе в период пандемии. Однако на данный момент наблюдается тенденция к возвращению этой сферы к прежнему уровню. Во многом этому способствовала и помощь со стороны города: особые льготы, гранты, выделение земли под летние веранды и компенсация затрат на покупку франшизы.

— Кафе и рестораны создают в городе особую атмосферу уюта и гостеприимства. В прошлом году мы пригласили «Красный гид Мишлен» — московским рестораторам есть чем удивить экспертов. Примите мои искренние поздравления! Всем удачи! — заключил глава города.

Ранее Сергей Собянин опубликовал фотографии Тверской Заставы и рассказал, как изменилась эта площадь за последнее время.

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