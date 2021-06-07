Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин рассказал о развитии ресторанного бизнеса в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин рассказал о развитии ресторанного бизнеса в Москве

Илья Ашуров

Город

Столичный ресторанный бизнес постоянно развивается и успешно конкурирует с мировыми столицами. Об этом в понедельник, 7 июня, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал мэр Москвы Сергей Собянин.

Свою публикацию глава города приурочил ко Дню ресторатора, который отмечается в России 7 июня.

— За последние годы в городе сложились целые гастрономические кварталы. В спальных районах открываются и маленькие кофейни, и целые фуд-моллы. Это новые точки притяжения для горожан и точки роста для самого бизнеса, — написал мэр.

Сергей Собянин обратил внимание на сложности, с которыми столкнулись рестораны и кафе в период пандемии. Однако на данный момент наблюдается тенденция к возвращению этой сферы к прежнему уровню. Во многом этому способствовала и помощь со стороны города: особые льготы, гранты, выделение земли под летние веранды и компенсация затрат на покупку франшизы.

— Кафе и рестораны создают в городе особую атмосферу уюта и гостеприимства. В прошлом году мы пригласили «Красный гид Мишлен» — московским рестораторам есть чем удивить экспертов. Примите мои искренние поздравления! Всем удачи! — заключил глава города.

Ранее Сергей Собянин опубликовал фотографии Тверской Заставы и рассказал, как изменилась эта площадь за последнее время.

Читайте также: Сергей Собянин: Повышаем городской уровень комфорта

Сергей Собянин#ресторанбизнес
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Западном «фронте» большие перемены

Все мнения
О проекте