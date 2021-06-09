Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм

Илья Ашуров

Город

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ресторанный бизнес, заведения общепита и организации, задействованные в сфере торгового сервиса, соблюдать антикоронавирусные меры. Об этом глава города заявил на встрече с рестораторами в среду, 9 июня.

— Тем не менее прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее пройти вакцинацию, — сказал мэр.

Также глава города добавил, что в ближайшее время в столице откроются дополнительные больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией. На данный момент пациентами с COVID-19 занято порядка 10 тысяч коек, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти столицы усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в организациях и на предприятиях.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Москвичи смогут сделать прививку от COVID-19 на работе

санитарные требованиякоронавирусСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте