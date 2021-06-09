Сергей Собянин призвал рестораторов придерживаться санитарных норм
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал ресторанный бизнес, заведения общепита и организации, задействованные в сфере торгового сервиса, соблюдать антикоронавирусные меры. Об этом глава города заявил на встрече с рестораторами в среду, 9 июня.
— Тем не менее прошу ресторанный бизнес, общепит, всех, кто занимается торговым сервисом, придерживаться санитарных норм. Это наша с вами общая задача для поддержания экономики города. Ну и, конечно, агитировать своих коллег, друзей как можно быстрее пройти вакцинацию, — сказал мэр.
Также глава города добавил, что в ближайшее время в столице откроются дополнительные больницы для пациентов с коронавирусной инфекцией. На данный момент пациентами с COVID-19 занято порядка 10 тысяч коек, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти столицы усилят контроль за соблюдением антикоронавирусных мер в организациях и на предприятиях.
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