Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвичи смогут сделать прививку от COVID-19 на работе
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Москвичи смогут сделать прививку от COVID-19 на работе

Илья Ашуров

Город

Жители столицы, которые работают в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от COVID-19 прямо на работе. Об этом в среду, 9 июня, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

— Город идет навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку. Специально для этого совместно Департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Для того чтобы организовать вакцинацию своих сотрудников, предприятиям нужно предоставить необходимую информацию в Роспотребнадзор и столичный депздрав. После этого на территорию работодателя приедет медицинская бригада.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 пожилых людей. Специалисты отметили, что прививаться пожилым людям можно даже при наличии у них хронических заболеваний. При этом главное, чтобы они не были в фазе обострения.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор назвал процент людей с антителами после вакцинации «ЭпиВакКороной»

МосквавакцинацияРабота
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бузова по Станиславскому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Для кого растут ландыши?

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Владимир Шишкин
Владимир Шишкин

Магазины-склады набирают обороты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Все мнения
О проекте