Москвичи смогут сделать прививку от COVID-19 на работе

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Жители столицы, которые работают в средних и крупных компаниях, смогут сделать прививку от COVID-19 прямо на работе. Об этом в среду, 9 июня, сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

— Город идет навстречу предприятиям, у которых есть сотрудники, желающие получить прививку. Специально для этого совместно Департаментом здравоохранения и управлением Роспотребнадзора по Москве организовано прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции непосредственно на территории работодателя, — цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Для того чтобы организовать вакцинацию своих сотрудников, предприятиям нужно предоставить необходимую информацию в Роспотребнадзор и столичный депздрав. После этого на территорию работодателя приедет медицинская бригада.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали об особенностях вакцинации от COVID-19 пожилых людей. Специалисты отметили, что прививаться пожилым людям можно даже при наличии у них хронических заболеваний. При этом главное, чтобы они не были в фазе обострения.

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