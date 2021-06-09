Роспотребнадзор рассказал об особенностях вакцинации от COVID-19 пожилых людей

Фото: Владимир Смоляков, «Вечерняя Москва»

Пожилые люди переносят вакцинацию от коронавируса легко и без побочных эффектов благодаря особенностям иммунной реакции. Об особенностях вакцинации людей старшего возраста сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Специалисты отметили, что прививаться пожилым людям можно даже с хроническими заболеваниями. При этом главное, чтобы они не были в фазе обострения. В Роспотребнадзоре добавили, что перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Отмечается, что полноценный иммунитет формируется не ранее, чем через 42-45 дней после первой прививки, до выработки антител нужно стараться избегать скопления людей, использовать средства индивидуальной защиты, часто мыть руки и обрабатывать их антисептиком.

Ранее Роспотребнадзор назвал процент людей с антителами после вакцинации «ЭпиВакКороной».

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