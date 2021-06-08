«Спутник Лайт» собираются применять в России для вакцинации молодежи от COVID-19

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

«Спутник Лайт» планируют преимущественно использовать в России для вакцинации молодых людей от коронавируса. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Олег Гриднев во вторник, 8 июня.

— Эта вакцина направлена на вакцинацию молодого населения, прежде всего — студентов, — рассказал замминистра.

Уточняется, что одна доза «Спутника V» позволяет достичь хорошей выработки иммунитета у молодых людей. Это в целом является аналогом применения «Спутника Лайт», отмечает ТАСС.

Напомним, что в России одобрены для применения три двухкомпонентные вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, используется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: В Минздраве рассказали о высокой летальности среди людей с COVID-19