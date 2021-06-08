В Минздраве рассказали о высокой летальности среди людей с COVID-19

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Летальность среди людей с коронавирусом в России достаточно высокая. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения страны Олег Гриднев во вторник, 8 июня.

— К сожалению, несмотря на все мероприятия, — да, мы видим, что ситуация улучшилась, ситуация стабилизировалась, часть людей переболела, часть людей привита — мы видим достаточно высокую летальность пациентов, и мы понимаем с вами, что без системной вакцинации эту пандемию не победить, — приводит слова замминистра ТАСС.

Ранее Гриднев допустил необходимость повторной вакцинации для людей, привитых препаратом «Спутник V».

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