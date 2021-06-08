Минздрав допустил необходимость повторной вакцинации для привитых «Спутником V»
Людям, которые привились вакциной «Спутник V» от коронавируса, вероятно, через некое время потребуется вновь вакцинироваться другим препаратом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во вторник, 8 июня.
— Хорошо, что у нас есть другие вакцины (помимо «Спутника V» — прим. «ВМ»), которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной», но в данном направлении исследования еще идут, — рассказал замминистра.
Для ревакцинации подходят как «Спутник Лайт», так и «Спутник V», в том числе для людей, кто изначально прививался ими, добавил Гриднев. Высокий уровень распространения «Спутника V» в стране обусловлен значительным объемом его производства, приводит слова замминистра ТАСС.
Ранее Минздрав прояснил статус прививки от COVID-19 при внесении в национальный календарь.
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