Минздрав допустил необходимость повторной вакцинации для привитых «Спутником V»

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Людям, которые привились вакциной «Спутник V» от коронавируса, вероятно, через некое время потребуется вновь вакцинироваться другим препаратом. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во вторник, 8 июня.

— Хорошо, что у нас есть другие вакцины (помимо «Спутника V» — прим. «ВМ»), которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученые, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем «Спутник V», а именно «КовиВаком» или «ЭпиВакКороной», но в данном направлении исследования еще идут, — рассказал замминистра.

Для ревакцинации подходят как «Спутник Лайт», так и «Спутник V», в том числе для людей, кто изначально прививался ими, добавил Гриднев. Высокий уровень распространения «Спутника V» в стране обусловлен значительным объемом его производства, приводит слова замминистра ТАСС.

Ранее Минздрав прояснил статус прививки от COVID-19 при внесении в национальный календарь.

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