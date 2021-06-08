Минздрав прояснил статус прививки от COVID-19 при внесении в национальный календарь

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Вакцинация от коронавируса останется добровольной после внесения прививки от этого заболевания в национальный календарь. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев во вторник, 8 июня.

— Принцип добровольности сохраняется. И ни в коей мере он в данном законопроекте (о включении вакцинации в национальный календарь — прим. «ВМ») не регламентируется, — рассказал замминистра.

Уточняется, что данная мера распространится и на медицинских работников. Министерство пропишет добровольность вакцинации от COVID-19 в данный законопроект, приводит слова Гриднева ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство России проработает поручение о вакцинации иностранцев от коронавируса.

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