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СМИ: Ученые из США нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

СМИ: Ученые из США нашли доказательства искусственного происхождения COVID-19

Иван Юминов

Здоровье

Генетический след, который есть в SARS-CoV-2, не присутствует в естественном коронавирусе. Об этом заявили доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Миллер в понедельник, 7 июня.

Так, исследователям удалось обнаружить последовательность геномов в комбинации CGG-CGG. Она нередко используется для усиления летальности вирусов, что может говорить о том, что ее внесли в лаборатории. Например, ее нет в естественных коронавирусах SARS и MERS.

— Почему вирус повторил комбинацию, которую сделали бы исследователи в лаборатории? Да, это могло произойти случайно. Но вы в это верите? — задались вопросом ученые.

Кроме того, в пользу версии о лабораторном происхождении нового вируса, по мнению Куэя и Миллера, говорит тот факт, что он почти не мутировал в течение нескольких месяцев. Это говорит о том, что COVID-19 прошел долгую адаптацию, прежде чем начать распространение среди людей.

Данный процесс можно совершить только в лабораториях, которые занимаются исследованиями мутаций вирусов, приводит мнение экспертов газета The Wall Street Journal.

Ранее СМИ сообщали, что разведка Британии допустила возможность утечки COVID-19 из лаборатории.

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