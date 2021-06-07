Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ВОЗ: Число случаев COVID-19 в мире снижается шесть недель подряд
Фото: I, Yann / CC BY-SA 3.0

ВОЗ: Число случаев COVID-19 в мире снижается шесть недель подряд

Иван Юминов

Здоровье

Количество новых случаев коронавируса в мире снижается шесть недель подряд. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 7 июня.

— Число случаев COVID-19 в мире снижается шестую неделю подряд, число умерших — пятую неделю подряд, — рассказал он.

При этом часть стран начинает ослаблять ограничения из-за высокого уровня вакцинации населения, а другие государства по-прежнему находятся в опасной ситуации, приводит слова Гебрейесуса сайт ВОЗ.

Ранее сообщалось, что правительство России проработает поручение о вакцинации иностранцев от COVID-19.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Володин опроверг информацию об обязательной вакцинации от COVID-19

коронавирусВОЗстатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Почти обогнали Америку

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

И не друг, и не враг, а так

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Самоутверждение на чужом поле

Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Ресторанная отрасль совершила прорыв

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцы и дети. Нужна ли помощь

Андрей Звонков
Андрей Звонков

Частная медклиника? Готовьтесь, что вас начнут разводить

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Спектакль длиной в 14 минут

Все мнения
О проекте