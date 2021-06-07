ВОЗ: Число случаев COVID-19 в мире снижается шесть недель подряд

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Количество новых случаев коронавируса в мире снижается шесть недель подряд. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в понедельник, 7 июня.

— Число случаев COVID-19 в мире снижается шестую неделю подряд, число умерших — пятую неделю подряд, — рассказал он.

При этом часть стран начинает ослаблять ограничения из-за высокого уровня вакцинации населения, а другие государства по-прежнему находятся в опасной ситуации, приводит слова Гебрейесуса сайт ВОЗ.

Ранее сообщалось, что правительство России проработает поручение о вакцинации иностранцев от COVID-19.

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