Правительство России проработает поручение о вакцинации иностранцев от COVID-19

Фото: Правительство РФ

Правительство России работает над поручением президента страны Владимира Путина о вакцинации иностранцев от коронавируса. Об этом рассказали в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой в понедельник, 7 июня.

— Правительством прорабатываются поручения президента Российской Федерации, данные в рамках Петербургского международного экономического форума, о вакцинации иностранных граждан от COVID-19, — рассказали в аппарате.

В приоритетном порядке рассмотрят вопрос вакцинации иностранцев и мигрантов, которые уже находятся в России, отмечает РИА Новости.

Ранее вице-премьер страны Хуснуллин рассказал о мерах по упрощенному ввозу трудовых мигрантов в Россию.

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