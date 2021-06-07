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Хуснуллин рассказал о мерах по упрощенному ввозу трудовых мигрантов в Россию
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Хуснуллин рассказал о мерах по упрощенному ввозу трудовых мигрантов в Россию

Иван Юминов

Общество

Правительство России рассматривает вопрос упрощенного варианта ввоза в страну трудовых мигрантов. Об этом заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин в понедельник, 7 июня.

— Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза сделать и обязательную вакцинацию, — рассказал чиновник.

Отсутствие мигрантов является основной проблемой для строительной отрасли страны, рассказал вице-премьер в эфире телеканала RTVI.

Ранее Хуснуллин объяснил рост цен на жилье.

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