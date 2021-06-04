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Вице-премьер Хуснуллин объяснил рост цен на жилье
Фото: government.ru / Сайт правительства России 

Вице-премьер Хуснуллин объяснил рост цен на жилье

Юлия Курганова

Недвижимость

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), что стоимость недвижимости в стране растет из-за нескольких факторов. На рынок жилья, в первую очередь, негативно повлияла пандемия коронавируса.

Он объяснил, что из-за пандемии сроки поставок материалов и выполнения строительства часто срывались. Кроме того, работники болели, поэтому проекты замедлялись. На рост цен влияет и нехватка трудовых ресурсов.

По словам Хуснуллина, более одного миллиона мигрантов выехали из России и не вернулись.

— Дефицит трудовых ресурсов — проблема номер один для строительного комплекса, — подчеркнул вице-премьер.

Еще значительно увеличилась стоимость строительных материалов во всем мире. Импортные материалы стали дороже, поэтому их цена поднялась и в рублях. Также недвижимость подорожала из-за льготной ипотеки.

Хуснуллин отметил, что ситуацию планируют изменить с помощью реформирования ипотеки, по которой уже подготовили решения. Но правительство не будет вмешиваться в процесс ценообразования, так как это может вызвать негативные последствия для других отраслей, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин планирует взять ипотеку до конца года.

Читайте также: Может ли ипотека быть выгодной

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