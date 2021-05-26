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Каждый десятый россиянин планирует взять ипотеку до конца года
Фото: moscow-live

Каждый десятый россиянин планирует взять ипотеку до конца года

Виктория Родимкина

Общество

Каждый десятый россиянин рассчитывает взять ипотечный кредит до конца 2021 года. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

В опросе приняли участие свыше пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны.

— До конца этого года 63 процента опрошенных рассказали, что не планируют брать новых кредитов. Тем не менее 10 процентов респондентов указали, что возьмут кредит на покупку недвижимости, — говорится в исследовании.

В списке планов, на которые россияне планируют взять кредит, — ремонт или покупка автомобиля, отпуск, лечение, образование, развитие собственного бизнеса, покупка бытовой техники и электроники, свадьба, покупка одежды и драгоценностей.

При этом более половины опрошенных с начала года не брали кредитов, а девять процентов респондентов заявили, что брали деньги в банке для ремонта или на покупку бытовой техники.

В начала 2021 года жители России также оформляли рефинансирование предыдущих кредитов, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

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