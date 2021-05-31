Иностранцы будут сдавать экзамен для получения разрешения на работу в России

Фото: pixabay.com

Иностранные граждане, которые хотят устроиться на работу в России, должны будут сдать экзамен по русскому языку, истории РФ и основам ее законодательства. Соответствующий документ, утвержденный правительством, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, экзамен придется сдать приезжим, чтобы получить разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Уточняется, что экзаменационная процедура будет записываться на камеру. Те, кто не сдал с первого раза, смогут обратиться в конфликтную комиссию.

Ранее в МВД перечислили основания для отказа иностранцам в получении гражданства РФ.

Читайте также: Более чем на 20 процентов снизилось число мигрантов в Москве в этом году