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Иностранцы будут сдавать экзамен для получения разрешения на работу в России
Фото: pixabay.com

Иностранцы будут сдавать экзамен для получения разрешения на работу в России

Юлия Павлушова

Общество

Иностранные граждане, которые хотят устроиться на работу в России, должны будут сдать экзамен по русскому языку, истории РФ и основам ее законодательства. Соответствующий документ, утвержденный правительством, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, экзамен придется сдать приезжим, чтобы получить разрешение на временное проживание и вид на жительство.

Уточняется, что экзаменационная процедура будет записываться на камеру. Те, кто не сдал с первого раза, смогут обратиться в конфликтную комиссию.

Ранее в МВД перечислили основания для отказа иностранцам в получении гражданства РФ.

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