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Более чем на 20 процентов снизилось число мигрантов в Москве в этом году
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Более чем на 20 процентов снизилось число мигрантов в Москве в этом году

Иван Юминов

Общество

Число мигрантов в Москве снизилось на 21 процент по сравнению с 2020 годом. Об этом заявил начальник управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу, полковник Дмитрий Сергиенко в четверг, 22 апреля.

— Количество мигрантов стало меньше на 21 процент — около 780 тысяч человек, в прошлом году их было более миллиона человек, — сообщил Сергиенко.

Более 90 процентов из них, по словам полковника, приехали из стран, требующих визы. Каждый третий иностранец, который работает в Москве, приехал из стран Евразийского экономического союза, приводит слова Сергиенко агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что МВД продлит срок временного пребывания иностранцам, незаконно находящимся в России.

Читайте также: Замглавы МВД предостерег нелегальных мигрантов от возможности выдворения из РФ

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